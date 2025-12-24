Sinem Kobal'dan yeni Instagram pozları: "Aralık geçerken"
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, Instagram hesabından paylaştığı yeni karelerle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Güzel oyuncu, paylaşımına "Aralık geçerken" notunu düştü.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları olan 'Dadı' ve 'Selena' gibi dizilerle henüz genç yaşta çok geniş bir hayran kitlesi edinen Sinem Kobal, hem kariyerindeki istikrarı hem de Kenan İmirzalıoğlu ile sürdürdüğü mutlu evliliğiyle magazin dünyasının en çok takip edilen isimleri arasında yer almaya devam ediyor.
2016 yılında dünyaevine giren ve örnek gösterilen bir beraberliğe imza atan çift, 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla'yı kucağına alarak ailelerini büyütmenin mutluluğunu yaşadı.
Dönem dönem haklarında çıkan asılsız ayrılık iddialarına karşı her zaman vakur ve net bir duruş sergileyen Kobal, eşiyle el ele verdiği pozlar ve yaptığı açıklamalarla bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını defalarca kanıtladı.
Sosyal medyayı aktif ve etkili bir şekilde kullanmaya devam eden başarılı oyuncu, son olarak 24 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Instagram hesabından paylaştığı kış temalı fotoğraflarıyla gündeme geldi. "Aralık geçerken" notunu düştüğü bu paylaşımında sergilediği doğal zarafeti ve fit görünümüyle kısa sürede milyonlarca takipçisinden büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu, annelik döneminde de enerjisinden ve ışıltısından hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.