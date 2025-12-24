Sinem Kobal'dan yeni Instagram pozları: "Aralık geçerken"

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları olan 'Dadı' ve 'Selena' gibi dizilerle henüz genç yaşta çok geniş bir hayran kitlesi edinen Sinem Kobal, hem kariyerindeki istikrarı hem de Kenan İmirzalıoğlu ile sürdürdüğü mutlu evliliğiyle magazin dünyasının en çok takip edilen isimleri arasında yer almaya devam ediyor.