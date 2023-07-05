Sinem Kobal'dan yeni pozlar

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Kobal, 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne oldu. Çift son olarak Kurban Bayramı'nda Çeşme'de görüntülenmişti.

"Yaz"

Şu sıralar ekranlara geri dönmesi beklenen Sinem Kobal, Instagram hesabından yeni pozlarını paylaştı. Renkli elbisesiyle çekilen karelerini, "Yaz" notuyla paylaşan ünlü isim, dakikalar içinde 12 binden fazla beğeni aldı.

Kobal'ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.