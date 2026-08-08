Sinem Kobal'dan yeni tatil pozları
Ekranların sevilen ismi Sinem Kobal, çıktığı tatilden en özel anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun doğallığıyla dikkat çeken tatil kareleri, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü...
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2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve Lalin ile Leyla adında iki kız çocuğu bulunan Sinem Kobal, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor.
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Özel hayatına dair anları sık sık sosyal medyada paylaşan ünlü oyuncu, tatil boyunca yaşadığı bu keyifli serüvene takipçilerini de ortak etti.
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Kobal, tatilinde ölümsüzleştirdiği yeni kareleri 5.6 milyon takipçisinin beğenisine sundu.
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Paylaşımlarda Kobal'ın denizin ve güneşin tadını çıkarmaya devam ettiği gözlendi.