Sinem Kobal'ın gözünden: Kenan İmirzalıoğlu ile Lalin'in bahçe keyfi
Yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanan usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yoğun iş temposu öncesinde kızı Lalin ile keyifli anlar yaşadı. İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, baba-kızın bahçede geçirdiği bu sıcak anları ölümsüzleştirerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evliliklerinden dünyaya gelen büyük kızları Lalin ile babasının bahçede geçirdiği keyifli anlar, Sinem Kobal'ın paylaşımıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.
2016 yılında Cunda Adası'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle evlenen çiftin, bu evlilikten Lalin (2020 doğumlu) ve Leyla (2022 doğumlu) adında iki kızı bulunuyor.
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve son olarak "Alef" dizisinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu, yeni sezonda hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, "Aile Bir İmtihandır (A.B.İ)" adlı yeni dizisiyle televizyon ekranlarına geri dönecek.
Eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun aksine uzun bir süredir setlere ara veren Sinem Kobal ise, sosyal medyada yaptığı nadir ve özel paylaşımlarla hayranlarını mutlu etmeye ve aile hayatlarına dair küçük anları paylaşmaya devam ediyor.