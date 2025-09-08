Anasayfa Magazin Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal evlendi! Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile karşılıklı oynadı
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, bu kez kardeşi Kerem Kobal'ın mutlu günüyle gündeme geldi. Kerem Kobal, uzun süredir birlikte olduğu Katie Christie ile dünya evine girdi. Sinem Kobal, kardeşinin düğününden kareleri sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Düğünde eşi Kenan İmirzalıoğlu ile karşılıklı oynadığı anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Oyuncu Sinem Kobal, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte, kardeşi Kerem Kobal'ın mutlu gününde sahnedeydi.
Kerem Kobal, uzun süredir birlikte olduğu Katie Christie ile evlendi.
Sinem Kobal, kardeşinin düğününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken, en çok ilgi çeken anlardan biri, kendisi ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun "Erik Dalı" eşliğinde karşılıklı oynamaları oldu.
Düğüne katılanların ve sosyal medya takipçilerinin büyük beğenisini kazanan bu anlar, çiftin samimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.