Sinem Kobal'ın Paris pozları

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ve 2020’de Lalin, 2022’de ise Leyla adını verdiği kızlarını kucaklarına alan Sinem Kobal, hem kariyeriyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

‘Dadı’ ve ‘Selena’ dizileriyle geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu Sinem Kobal, yurt dışına çıktı.

PARİS POZLARI

Paris'e giden oyuncu, yeni fotoğraflarını Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Kobal’ın pozlarına kısa sürede birçok yorum ve beğeni geldi.