Sinem Kobal'ın Paris pozları

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, Paris'ten paylaştığı yeni fotoğraflarla takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Sinem Kobal'ın Paris pozları

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ve 2020’de Lalin, 2022’de ise Leyla adını verdiği kızlarını kucaklarına alan Sinem Kobal, hem kariyeriyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

‘Dadı’ ve ‘Selena’ dizileriyle geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu Sinem Kobal, yurt dışına çıktı.Sinem Kobal'ın Paris pozları - Resim : 1

PARİS POZLARI

Paris'e giden oyuncu, yeni fotoğraflarını Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. Kobal’ın pozlarına kısa sürede birçok yorum ve beğeni geldi.Sinem Kobal'ın Paris pozları - Resim : 2