Sinem Ünsal, Uzak Şehir setinden karelerini paylaştı

Uzak Şehir, ikinci sezona başladı. Pazartesi günlerinin vazgeçilmezi olan dizi, geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Dizide 'Alya' rolünü oynayan Sinem Ünsal da setten yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
Uzak Şehir'de Ozan Akbaba ile başrolleri paylaşan ve Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal'dan yeni set paylaşımları geldi.
Peş peşe fotoğraflar paylaşan ve kısa sürede binlerce beğeni alan Sinem Ünsal, "Yeni sezon için, adettendir" notunu düşerek setten karelere yer verdi.
Kendisi gibi oyuncu olan Berk Cankat da güzel oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı. Berk Cankat sevgilisinin fotoğraflarına nazar boncuğu emojisi koydu.