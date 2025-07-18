Sinem Ünsal'dan Yunanistan tatili paylaşımı

Sinem Ünsal, yaz tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye çekilen Ünsal, tatil rotası olarak bu kez Yunanistan'ı tercih etti.

Ünlü oyuncu, deniz ve güneşin keyfini çıkardığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

GÜNEŞLENİRKEN POZ VERDİ

Güneşlenirken çekilen karelerini takipçileriyle paylaşan Ünsal’ın tatil paylaşımları dikkat çekti.