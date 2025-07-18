Sinem Ünsal'dan Yunanistan tatili paylaşımı

Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, Yunanistan tatilinde güneşlenirken çekilen tatil fotoğraflarını paylaştı. Ünsal’ın tatil paylaşımları dikkat çekti.

Sinem Ünsal'dan Yunanistan tatili paylaşımı

Sinem Ünsal, yaz tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye çekilen Ünsal, tatil rotası olarak bu kez Yunanistan'ı tercih etti.

Ünlü oyuncu, deniz ve güneşin keyfini çıkardığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.Sinem Ünsal'dan Yunanistan tatili paylaşımı - Resim : 1

GÜNEŞLENİRKEN POZ  VERDİ

Güneşlenirken çekilen karelerini takipçileriyle paylaşan Ünsal’ın tatil paylaşımları dikkat çekti.Sinem Ünsal'dan Yunanistan tatili paylaşımı - Resim : 2

 

 

 