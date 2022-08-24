Sinem Uslu annesi için kan çağrısında bulundu: "Kemoterapiye başladık, zorlu bir sürece girdik"

2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile evlenen ve 2019 yılında ikiz çocuklarını kucağına aldıktan sonra gözlerden uzak bir hayat süren oyuncu Sinem Uslu, annesi için sevenlerinden yardım istedi.

"ZORLU BİR SÜRECE GİRDİK"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla annesinin aylardır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyleyen oyuncu Sinem Uslu, “Annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML (Kemik iliğinin kan üretmemesi) tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken bir anda Akut Lösemi denilen AML hastalığına evirildi. Üç gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde zorlu bir sürece girdik” dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör SİNEM MUSTAFA USLU (@sinemmustafauslu)'in paylaştığı bir gönderi

“DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN”

Annesi için kan bağışı çağrısında bulunan oyuncu, “Bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekliliği önemli, kanın kendini yenilemesi için. Annemin kan grubu 0+. Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadesini kullandı.