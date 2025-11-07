'Sir' ünvanı alan David Beckham, eşi Victoria Beckham'a seslendi: Leydim
Kraliyet onuru çifte yakıştı! Kral Charles tarafından şövalye ilan edilerek resmi olarak 'Sir' unvanını alan futbol efsanesi David Beckham, bu unvanın heyecanı sürerken eşine de 'Leydim' diye seslendi.
David Beckham, İngiltere'deki Windsor Kalesi'nde düzenlenen kraliyet töreniyle şövalye ünvanı almış ve 'Sir' ilan edilmişti.
Sir David Beckham adını kullanan 50 yaşındaki emekli futbolcu, onurlandırılmasının ardından, yakın arkadaşı olan ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay'in Londra'daki restoranında düzenlenen aile yemeğiyle kutlama yaptı.
Kutlamadan fotoğrafları David Beckham sosyal medya hesabından paylaşırken, eşi Victoria Beckham'a "Leydim" diye hitap etti.
Beckham çiftinin, Windsor Kalesi'ndeki törenin ardından farklı kıyafetlerle kutlama yemeğine katıldığı görüldü.