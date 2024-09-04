Sitare Akbaş ameliyat oldu! İşte oyuncunun sağlık durumu

"KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Ağrılarım sebebiyle başvurduğum doktorum ve hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ameliyatım çok başarılı geçti. Şu an kendimi daha iyi hissediyorum ve her şey yolunda. Sevenlerime güzel haberi vermek istedim.