Sitare Akbaş ameliyat oldu! İşte oyuncunun sağlık durumu
'Akasya Durağı'nın Zeyno’su olarak tanınan Sitare Akbaş, geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirmişti. Ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında sevenlerine açıklamada bulundu.
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Akasya Durağı, Sen Çal Kapımı ve son olarak Kızıl Goncalar dizisiyle izleyici karşısına çıkan Sitare Akbaş, geçirdiği operasyon sonrası sevenlerini telaşlandırmıştı.
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Ünlü oyuncu, laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen ameliyat sonrasında taburcu oldu.
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Kısa sürede sağlığına kavuşan 35 yaşındaki oyuncudan son durumuna ilişkin açıklama geldi.
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"KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"
Ağrılarım sebebiyle başvurduğum doktorum ve hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ameliyatım çok başarılı geçti. Şu an kendimi daha iyi hissediyorum ve her şey yolunda. Sevenlerime güzel haberi vermek istedim.