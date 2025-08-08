Siyabend Suvari hayatını kaybetti! Ünlülerden Siyabend Suvari için paylaşımlar

Türkiye'nin müzik dünyasına sayısız katkı sunan ve uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü organizatör Siyabend Süvari hayatını kaybetti. Vefat haberi, müzik camiasını yasa boğdu.

Süvari için ilk tören 10 Ağustos Pazar günü Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenecek. Öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Süvari'nin naaşı, memleketi İzmir'e gönderilecek. Cenaze, 11 Ağustos Pazartesi günü yine öğle namazından sonra Karşıyaka Yamanlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Süvari'nin ölümü üzerine Harun Tekin, Aylin Aslım, Ferman Akgül, Ceza ve Güneş Duru gibi birçok ünlü müzisyen, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımladı.

Aylin Aslım

"Artık huzurdasın. Çok sevdik seni İblis"

Harun Tekin

" Hayatla kurduğun bağ ve inadın hepimize en büyük miras. Mekânın cennet olsun."

Ferman Akgül

"İstanbul'a geldiğim günden beridir tanıyorum seni. Çok seviyorum seni. Gittin gibi bir şey yazamıyorum. Kitlendi yüreğim. Canım dostum. Hep kalbimizdeydin, hep de öyle olacaksın."

Ceza

"Sadece değerli bir dostumu değil, müzik dünyası yeri doldurulamaz bir değerini kaybetti. Sevgili Siyabend, son nefesine kadar onurunla verdiğin mücadelen, çalışkanlığın, dürüstlüğün ve müziğe olan tutkun hep zihnimizde kalacak. Bana olan inancını ve desteğini asla unutmayacağım. Tüm müzik camiamızın, ailenin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Huzurla uyu."

Siyabend Süvari kimdir?

Türk müzik organizasyonlarının en önemli isimlerinden Siyabend Süvari, 45 yaşındaydı. Vefatı, müzik dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu. Süvari'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. 11 Mayıs 2017’den itibaren hastalığıyla mücadele ediyordu ve bu süreçte bile müzik projelerini takip etmeye devam etti. Resmi olarak ölüm nedeni net biçimde açıklanmasa da sağlık durumunun uzun süredir hassas olduğu ve tedavi sürecinde olduğu bilinmekteydi.

Kariyerinde pek çok büyük başarıya imza atan Süvari, özellikle Metallica'nın 2008 ve 2010 yıllarındaki İstanbul konserlerini düzenleyerek adını geniş kitlelere duyurdu.

Süvari, Türkiye'ye getirdiği Sonisphere Festivali ile ülkenin en büyük müzik etkinliklerinden birini hayata geçirdi. Yıllar boyunca rock ve metal müziğin gelişimi için projeler üreten Süvari, sektörde çalışkanlığı, karizması ve vizyoner duruşuyla biliniyordu. Genç yaşlardan itibaren sektörde yer alan Süvari'nin aynı zamanda gitar çaldığı ve sahne deneyimi olduğu da biliniyor.