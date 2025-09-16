Siyah beyaz şıklık: Margot Robbie, yeni filminin New York prömiyerinde

Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, yeni filmi A Big Bold Beautiful Journey’nin Pazartesi günü New York’taki galasına giderken adeta tüm bakışları üzerine çekti. Robbie, filmin New York prömiyerinde iki tarafı yırtmaçlı siyah beyaz bir kıyafet tercih etti.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 5
Siyah beyaz şıklık: Margot Robbie, yeni filminin New York prömiyerinde - Resim : 1

Ünlü oyuncu Margot Robbie, yeni filmi “A Big Bold Beautiful Journey” nin tanıtım turlarına devam ediyor.  

2 / 5
Siyah beyaz şıklık: Margot Robbie, yeni filminin New York prömiyerinde - Resim : 2

Robbie, yeni filmi A Big Bold Beautiful Journey’nin Pazartesi günü New York’taki galasına giderken adeta tüm bakışları üzerine çekti. 

3 / 5
Siyah beyaz şıklık: Margot Robbie, yeni filminin New York prömiyerinde - Resim : 3

35 yaşındaki oyuncu, doğum yaptıktan henüz bir yıl bile geçmemişken, yırtmaçlı ve göğüs dekolteli Mugler elbisesiyle fit vücudunu gözler önüne serdi.

4 / 5
Siyah beyaz şıklık: Margot Robbie, yeni filminin New York prömiyerinde - Resim : 4

Margot, korse tarzı üst kısmı ve kesik detaylara sahip, dökümlü eteğiyle cesur bir elbise tercih etti.