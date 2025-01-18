Siyah Kalp dizisinde şaşırtan ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor
Perşembe akşamları izleyici ile buluşan Siyah Kalp dizisinde Samet karakterini canlandıran Burak Sergen projeden ayrılmaya hazırlanıyor.
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Senaryosu Yıldız Tunç’a ait, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu’nun yaptığı Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Siyah Kalp dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
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Siyah Kalp’in hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide 'Samet' karakterine hayat veren Burak Sergen, projeye veda etmeye hazırlanıyor.
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Usta oyuncunun, yapım şirketi TIMS&B ile karşılıklı anlaşıp, Siyah Kalp macerasına nokta koyacağı öğrenildi.
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