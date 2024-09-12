Siyah saçlı Şeyma Subaşı herkesi şaşırttı

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı her zaman görmeye alışkın olduğumuz sarı saçları yerine siyah bir peruk ile kamera karşısına geçti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Siyah saçlı Şeyma Subaşı herkesi şaşırttı - Resim : 1

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, bu kez bir çekim sırasında kısacık kahverengi saçlarıyla poz verdi. 

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Siyah saçlı Şeyma Subaşı herkesi şaşırttı - Resim : 2

Bir marka için kamera karşısına geçen Şeyma Subaşı'yı kahverengi kısacık saçlarıyla görenler şaşırdı.

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Siyah saçlı Şeyma Subaşı herkesi şaşırttı - Resim : 3

Ünlü fenomenin pozları sosyal medyada gündem oldu. 

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Siyah saçlı Şeyma Subaşı herkesi şaşırttı - Resim : 4

Peruk takan ünlü fenomen, hemen peruğu çıkararak saçlarının yerinde olduğunu gösterdi.