Siyah saçlı Şeyma Subaşı herkesi şaşırttı
Ünlü fenomen Şeyma Subaşı her zaman görmeye alışkın olduğumuz sarı saçları yerine siyah bir peruk ile kamera karşısına geçti.
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, bu kez bir çekim sırasında kısacık kahverengi saçlarıyla poz verdi.
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Bir marka için kamera karşısına geçen Şeyma Subaşı'yı kahverengi kısacık saçlarıyla görenler şaşırdı.
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Ünlü fenomenin pozları sosyal medyada gündem oldu.
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Peruk takan ünlü fenomen, hemen peruğu çıkararak saçlarının yerinde olduğunu gösterdi.