Sofia Jirau, Victoria's Secret'ın ilk Down sendromlu modeli oldu

Porto Rikolu Sofia Jirau, Amerikan iç çamaşırı ve güzellik markası Victoria's Secret'ın Down sendromlu ilk modeli oldu. 24 yaşındaki Jirau, Victoria's Secret'ın Love Cloud kampanyasında yer aldı. Markanın kampanyasından bir fotoğraf yayınlayarak dönüm noktasını Instagram'da duyurdu.

Victoria Secret, standart güzellik algısından eleştirilirken çeşitliliğe önem verdiklerini vurgulayan ve güvenilirliğini geri kazanmak için oluşturduğu 'Love Cloud' adlı iç çamaşırı koleksiyonunun kampanyasına katıldı. Porto Rikolu model Jirau, Victoria's Secret için poz vermenin hayali olduğunu belirtti.

Jirau, iç çamaşırı ve rahat giyim şirketinin yepyeni Love Cloud koleksiyonunu piyasaya sürmesi için model olan 18 kadından biriydi.

Sofia Jirau, Instagramında yaptığı paylaşımında şu sözleri dile getirdi: "Hep bu günü hayal ettim, üzerinde çalıştım ve bugün bir rüya gerçek oldu. Sonunda sana büyük sırrımı söyleyebilirim… Down sendromlu ilk Victoria's Secret modeliyim! Projelerimde beni her zaman desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim." ve şu sözlerle devam etti. "Projelerimde beni her zaman desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim. @victoriassecret'a beni #Limitsiz bir model olarak gördüğü ve beni Love Cloud kampanyasına dahil ettiği için teşekkürler. Bu sadece başlangıç.!"