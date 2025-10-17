Sofia Richie ikinci kez anne oluyor

27 yaşındaki ünlü model ve ve girişimci Sofia Richie Grainge, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Büyük bir müzik şirketinin sahibi olan Elliot Grainge ile Nisan 2023'te rüya gibi bir düğünle İtalya'da evlenen Richie, ilk çocukları Eloise adını verdiği kızlarını geçen sene Mayıs ayında kucağına almıştı.

Evliliklerinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen üst üste gelen mutlu haberlerle gündemde olan Sofia Richie'den şimdi de ikinci hamilelik haberi geldi.

Richie Grainge, 16 Ekim2025'te sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla hem büyüyen karnını gözler önüne serdi hem de bu süreçte yeni koleksiyonuna ait parçaları tanıttı.

Aynı gün yaptığı bir paylaşımda, aynadan çektiği bir fotoğrafın altına, "Bu bebekleri tanıtmaya gidiyorum" notunu düşerek hem karnını hem de SRG koleksiyonuna ait puantiyeli ceket ve siyah pantolon kombinini gösterdi.

Sofia Richie, ikinci bebeğine kaç aylık hamile olduğunu ve bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamadı.