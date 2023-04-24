Sofia Richie ve Elliot Grainge hayatlarını resmi olarak birleştirdi

24 yaşındaki Sofia Richie, Cumartesi günü Fransa'da Elliot Grainge ile evlendi. Sofia Richie'nin ablası hemen o güzel kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Bir süredir yaşadığı aşklarla konuşulan genç kuşak modellerden Sofia Richie, müzik yapımcısı Elliot Grainge ile Fransa'da hayatını birleştirdi.

Elbette bu mutlu gününde hemen yanı başında, seslendirdiği şarkılarla birkaç kuşağın hafızasında yer eden babası Lionel Richie de vardı. Kızını, damat Grainge'e Richie teslim etti. O sıradaki heyecanı ise uzaktan bile görülebilecek düzeydeydi.

Sofia, büyük gününden önce Vogue'a "Bu elbisenin üstünü yarattık ve onu gelinlik gibi yaptık" dedi. “Bu tam bir sihir. Dürüst olmak gerekirse, Elliot'ın buna bayılacağını düşünüyorum. Ağlamazsa çok üzülürüm." şeklinde şaka yaptı.

Ablası ise Instagram'da paylaştığı fotoğrafla mutluluğunu belli etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör NICOLE RICHIE (@nicolerichie)'in paylaştığı bir gönderi

Yeni fotoğrafta, gelinin uzun gelinliğini düzeltmek için eğildiği andan bir kare paylaşan Nicole Richie 'Seni her şeyden çok seviyorum' notunu paylaştı.