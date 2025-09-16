Sofia Vergara Emmy Ödülleri'ne katılamadı: Acile gittim

2025 Emmy Ödülleri, geçtiğimiz gün gerçekleşti. Los Angeles'ta düzenlenen tören katılan ünlü isimlerle birlikte magazin gündeminde yer aldı. Hollywood'un ünlü isimleri, adeta şıklık yarışına girdi.

ÖDÜL VERECEKTİ

Ödül töreninde gözler güzel oyuncu Sofia Vergara'yı aradı. Ünlü oyuncunun dün Emmy Ödülleri'nde ödül vermesi planlanıyordu.

"EMMY TÖRENİNE GİDEMEDİM"

Modern Family dizisindeki Gloria rolüyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu ödül törenine gidemedi ve hastanelik oldu. Vergara Instagram'da paylaştığı notuna "Emmy törenine gidemedim ama acile gittim" notunu ekledi.



