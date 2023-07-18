Sofia Vergara ve Joe Manganiello, 7 yıllık birlikteliğin ardından boşanmaya kararı verdi

Sofia Vergara ve Joe Manganiello yedi yıllık birlikteliğin ardından boşanıyorlar.

Çiftin ayrıldığına ilişkin haberler People tarafından Pazartesi günü doğrulandı. Yaptıkları açıklamada, “Zor bir kararla boşanma kararı aldık” dediler.

"Birbirini çok seven ve önemseyen iki insan olarak, hayatımızın bu yeni evresinde yol alırken mahremiyetimize saygı gösterilmesini kibarca rica ediyoruz."

HuffPost, daha fazla yorum için hem Vergara hem de Manganiello'nun temsilcilerine ulaştı.

"Modern Aile" aktrisi, hafta sonu kocası olmadan İtalya'ya yaptığı 51. doğum günü tatilini yayınladıktan sonra, bir ayrılıkla ilgili şüpheler uyandırdı. Dikkatli gözlemciler de alyansı olmadığını fark etmiş gibiydi.

Emlak sitesi The Dirt'e göre Mayıs ayında çift, birlikte paylaştıkları 18 milyon dolarlık Beverly Hills evini ikinci kez piyasaya sürdü. Entertainment Tonight'a konuşan Vegara'ya yakın kaynaklar, eski çiftin bir süredir "ayrı hayatlar yaşadığını" söyledi.

İçeriden biri, "Ayrı zaman geçiriyorlar ve kendilerine, kariyerlerine ve sevdiklerine odaklanıyorlar" dedi. "Sofia, tüm gücünü yeni güzellik markası toty'ye veriyor ve bu konuda çok ilgili ve heyecanlı."

Page Six'e göre Vergara ve Manganiello en son Haziran ayında Hoboken, New Jersey'de "Nonnas" adlı filminin setinde onu ziyaret ettiğinde birlikte görüldü.

Vergara ve Manganiello'nun aşkı 2014 yazında başladı ve altı ay sonra nişanlandılar. İkili, 2015 yılında Palm Beach, Florida'da gösterişli bir törenle evlendi.

"True Blood" yıldızı Manganiello, 2018'de Cigar Aficionado ile yaptığı bir röportajda Vegara ile olan derin bağını açıkladı ve "Sizinle akraba olmayan birinin sizi bu kadar çok sevebileceği fikriyle yüzleşmek. O benim içindi.

Aktör, "İnsanlar 'Evlilik ve ilişkiler iştir' gibi şeyler söylüyor. Ama değil," diye ekledi. "Hayat zor. Bununla başa çıkmanıza yardımcı olacak birine sahip olmak, şimdiye kadar olan en harika şey.



Sofia Vergara ve Joe Manganiello, yedi yıllık birlikteliklerinin ardından evliliklerini bitirme kararı aldıklarını açıkladılar. Ayrılma haberleri Pazartesi günü People tarafından doğrulandı ve boşanma konusundaki zor kararlarını ifade eden bir bildiri yayınladılar. Birbirlerine olan sevgilerini ve ilgilerini vurguladılar ve hayatlarının bu yeni aşamasında yol alırken mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ettiler.

Ayrılıklarıyla ilgili teoriler, Sofia Vergara'nın hafta sonu kocası olmadan gittiği İtalya’da 51. doğum günü tatilinde fotoğraflar paylaşması ile şüphe uyandırdı. Dikkatli hayranlar da Vergara’nın alyansını takmadığını fark ettiler.

Emlak sitesi The Dirt'e göre, Mayıs ayında çift, Beverly Hills'teki 18 milyon dolarlık ortak evlerini ikinci kez piyasaya sürdü. Entertainment Tonight'a konuşan Vergara'ya yakın kaynaklar, çiftin bir süredir ayrı hayatlar yaşadıklarını, kendilerine, kariyerlerine ve sevdiklerine odaklandıklarını ortaya çıkardı. Sofia'nın çok ilgili ve heyecanlı olduğu yeni güzellik markası toty'ye olan bağlılığından bahsettiler.

Vergara, Manganiello'nun en son Haziran ayında Hoboken, New Jersey'de onu "Nonnas" filminin setinde ziyaret ettiğinde birlikte görüldü. Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun romantik yolculuğu 2014 yazında başladı ve altı ay sonra nişanlandılar. Düğünleri ise 2015'te Palm Beach, Florida'da gösterişli bir törenle gerçekteşti.

"True Blood"daki rolüyle tanınan Joe Manganiello, Cigar Aficionado ile 2018 yılında yaptığı bir röportajda, Vergara ile olan derin bağını dile getirdi. Kendisiyle akraba olmayan birinin onu bu kadar derinden sevebileceğinin farkına vardığını anlattı ve onu Sophia’yı için doğru kişi olarak gördüğünü söyledi. Ayrıca, “hayatın zorluklarında size destek olacak birine sahip olmanın bir kişinin alabileceği en büyük hediye olduğunu” vurgulayarak, evliliğin ve ilişkilerin iş değil, bir güç kaynağı olduğunu belirtti.