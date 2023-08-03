Sofia Vergara ve Joe Manganiello’nun büyük aşkı bitti! İşte boşanma davasının detayları
Yedi yıl önce büyük bir aşkla evlenen çift Sofia Vergara ve Joe Manganiello yolun sonuna geldik dedi ve ayrıldıklarını ilan etti. Modern Family yıldızı, yedi yıldır evli olduğu eşi Joe Manganiello’nun açtığı boşanma davasına yasal cevabını yolladı.
Yaklaşık iki hafta önce Manganiello tarafından açılan boşanma davasına Veraga yasal olarak cevap verdi.
51 yaşındaki aktris, People dergisini elde ettiği mahkeme dökümanlarına göre, boşanma sebebi olarak “uzlaşılmaz farklılıkları” gösterdi. Mahkemeden imzaladıkları evlilik sözleşmesini sunmasını isteyen Vergara, sözleşme içinde geçen kişisel varlıklarının (mücevher ve sanat çalışmaları) ve evlilik süresince elde ettiği kazancın kendinde kalmasını talep etti.
Ek olarak, Vergara, evlilik sözleşmesinde de belirtildiği gibi ortak mülkiyetlerin çift arasında bölüştürülmesini istedi.
İkilinin ayrılma tarihi 2 Temmuz olarak duyurulmuştu. Manganiello da Vergara da avukat masraflarını kendileri karşılıyor. Manganiello ise 19 Temmuzda açtığı davada benzer maddeler listelemişti.
İkili 17 Temmuz’da Page Six’e şöyle bir açıklamada bulunmuştu: “Zor bir karar olsa da boşanıyoruz. Birbirini seven ve önemseyen iki insan olarak hayatlarımıza yeni bir yön verirken sizlerden özel hayatlarımıza saygı duymanızı istiyoruz.”