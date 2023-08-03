Sofia Vergara ve Joe Manganiello’nun büyük aşkı bitti! İşte boşanma davasının detayları

Yaklaşık iki hafta önce Manganiello tarafından açılan boşanma davasına Veraga yasal olarak cevap verdi.

51 yaşındaki aktris, People dergisini elde ettiği mahkeme dökümanlarına göre, boşanma sebebi olarak “uzlaşılmaz farklılıkları” gösterdi. Mahkemeden imzaladıkları evlilik sözleşmesini sunmasını isteyen Vergara, sözleşme içinde geçen kişisel varlıklarının (mücevher ve sanat çalışmaları) ve evlilik süresince elde ettiği kazancın kendinde kalmasını talep etti.

Ek olarak, Vergara, evlilik sözleşmesinde de belirtildiği gibi ortak mülkiyetlerin çift arasında bölüştürülmesini istedi.

İkilinin ayrılma tarihi 2 Temmuz olarak duyurulmuştu. Manganiello da Vergara da avukat masraflarını kendileri karşılıyor. Manganiello ise 19 Temmuzda açtığı davada benzer maddeler listelemişti.

İkili 17 Temmuz’da Page Six’e şöyle bir açıklamada bulunmuştu: “Zor bir karar olsa da boşanıyoruz. Birbirini seven ve önemseyen iki insan olarak hayatlarımıza yeni bir yön verirken sizlerden özel hayatlarımıza saygı duymanızı istiyoruz.”