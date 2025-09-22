Somer şef oğluyla pozunu paylaştı: "Aynı babası' yorumları yapıldı

MasterChef Türkiye yarışmasıyla geniş kitlelere ulaşan, sempatik tavırları ve kendine özgü giyim tarzıyla tanınan şef Somer Sivrioğlu, son günlerde aşk hayatıyla sıkça gündeme geliyor.

Sivrioğlu'nun kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Tilbe Uslu olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü şef, ilişkisini ilk kez sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla duyurarak magazin gündeminde yer almıştı.

Şimdiyse, yine sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla adından söz ettiriyor. Ünlü şef, oğlu Deniz ile çekilmiş bir fotoğrafını yayımlayarak altına, "Bazen de çok mutlu, oğlum geldi." notunu düştü.

Baba-oğulun benzerliği, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Paylaşım, kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken, birçok kullanıcı fotoğrafa 'Aynı babası' ve 'Babasına benziyor' gibi yorumlar bıraktı.

MasterChef programıyla geniş bir kitle tarafından tanınan şef Somer Sivrioğlu'nun aile hayatı da merak konusu oldu. Sivrioğlu'nun, 18 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandırdığı eşi Aslı Sivrioğlu'ndan iki çocuğu bulunuyor.

Somer Sivrioğlu'nun Deniz isminde bir oğlu ve Derin isminde bir kızı var. Ailenin özel hayatına dair bilinenlere göre, ünlü şefin çocukları babalarından uzakta, Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşıyor.