Masterchef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli, Lezzet.com.tr'ye verdiği röportajda yarışma ve yaşadıklarıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Tokelli, "Peki, sürekli potaya girmek size ne hissettirdi?" sorusunu şöyle yanıtlamış:



"Somer Şefim bir gün dedi ki, Masterchef All Star bir canavar yarattı ve bu canavarın adı Esra Tokelli. Aslında bunu yarışmacılar yarattı. İlk başta ev hanımı, nasıl olsa biz bunu göndeririz diye düşündüler. Sonra sürekli potaya girdim. Şefler bana artık Esra yorulmadın mı diye sordular. Ben de onlara 9 potadan çıktıysam onuncusundan da çıkarım diye cevap verdim"...