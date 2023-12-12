Somer Sivrioğlu paylaştı: Köklerine tutunamayan fidan kırılmaya mahkumdur

TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında 5 yıldır jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu son olarak kızı Derin ile Kadıköy’deki Sivrioğlu Apartmanı'nın önünde verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

'KÖKLERİNE TUTUNAMAYAN HER FİDAN KIRILMAYA MAHKUMDUR'

Ünlü şef, 'Kadıköy' ve 'Fenerbahçe' etiketleri ile birlikte "Köklerine tutunamayan her fidan, kırılmaya mahkumdur. Tüm hikaye burada başlıyor" mesajını yazdı.

'ZAMANINDA TASI TARAĞI TOPLAYIP GELMİŞLER'

Somer Şef, geçtiğimiz yıl katıldığı programda, Sivrioğlu Apartmanı'nın hikayesini anlatmıştı. Sivrioğlu, "Babam Eskişehirli bir ağanın oğlu. Zamanında tası tarağı toplayıp, İstanbul'a geliyorlar. Kadıköy’de bir apartman dairesi alıyorlar ve orada büyüyor. Anne ve babam Kadıköy Moda'lı.