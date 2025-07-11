Somer Sivrioğlu'ndan sevgilisiyle ilk kare: İyi ki doğdun oyun arkadaşım

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, yaz sezonunu Çeşme'de açarken özel hayatıyla da gündeme geldi. Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte jüri koltuğunda oturan, sempatik tavırları ve özgün giyim tarzıyla dikkat çeken Sivrioğlu, yeni aşkını sosyal medya üzerinden ilk kez ilan etti.

Ayşe Özyılmazel ile yollarını ayırmasının ardından adı Tilbe Uslu ile anılan ünlü şef, sevgilisinin doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutlayarak ilişkilerini resmileştirdi. Somer Sivrioğlu, Tilbe Uslu ile çekilmiş romantik bir fotoğraf eşliğinde şu notu düştü:

“Sonra bir gün, en kötü gecende, en dağılmış anında çıkıverir karşına. Bu devirde yittiğini sandığın her şeyi yeniden yeşertir içinde. İyi ki doğdun oyun arkadaşım, iyi ki varsın Bambi.”

Sivrioğlu'nun bu samimi ve içten paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve çiftin hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Tilbe Uslu kimdir?

Canselin Tilbe Uslu, 1996’da Edirne’de doğdu; 2025 itibarıyla 29 yaşında. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi ve Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu.

Sosyal medya yöneticisi ve Vox Creative Agency’nin kurucu ortağı olarak çalışıyor.

Çeşme’de Sivrioğlu ile görüntülenen Uslu, Instagram’da paylaşımları ile de dikkat çekti.