Son akşam yemeği: Anya Taylor-Joy

Yazı: Baran Alışkan

Elbette, Anya Taylor-Joy ile hayatınızın akşam yemeğine de şimdiden hazır olun. The Menu filminde hayatta kalma mücadelesiyle göz dolduracak Anya, hayat verdiği Margot rolüyle şık bir restoranda gerçekleşecek esrarengiz bir randevuda tartışmasız yeteneklerini ustaca parlatacak.

The Queen’s Gambit dizisiyle kariyer sıçramasını yaşayan oyuncu; devamında Last Night in Soho, The Northman, Amsterdam filmleri ve (artık) kült mertebede yer alan Peaky Blinders dizisiyle oyunculuk rüştünü ispatlamıştı. Bugünlerde ise usta aktör Ralph Fiennes ve Nicholas Hoult’a eşlik ettiği kara komedi-korku türündeki The Menu filminin ilginç dakikalarında gerilimi ve gizemi birlikte yaşatıyor.

Ait olduğu role tam hakimiyeti ve çevresine yaydığı özgün enerjisiyle hayranlık uyandıran leziz bir performansa imza atan Anya Taylor-Joy, yemeğin başrolde olduğu bu restoranda aynı zamanda bir oyun kurucu rolünü de üstleniyor. Yine bu restoranda tek bir patron olduğunu hatırlatıyor ve Şef Slowik’e bağlılığımızı yineliyoruz. Anlaşıldı mı? Yes chef!