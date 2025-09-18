Son hali dikkat çekmişti! Bengü'den estetik iddialarına yanıt
Ünlü şarkıcı Bengü, son dönemde yüzündeki farklılıkla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kayseri'de verdiği konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanatçı, açıklamalarından çok görünüşündeki değişimle dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan "estetik" iddialarıyla ilgili olarak yöneltilen sorular üzerine Bengü, söylentilere net bir cevap vererek tartışmalara son noktayı koydu.
Ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz günlerde Kayseri'de katıldığı Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkarken çekilen bir videosuyla sosyal medyada gündem oldu. Hayranlarının dikkatini çeken yüzündeki farklılık, "Yüzüne dolgu mu yaptırdın?" gibi yorumlara neden oldu.
Hakkındaki iddialara kayıtsız kalmayan Bengü, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile takipçilerine doğrudan cevap verdi. Açıklamasına "Bak yüzüm bu" diyerek başlayan şarkıcı, söylentileri kesin bir dille yalanladı.
Bengü, yüzünde herhangi bir dolgu işlemi olmadığını, farklı görünümün makyajdan kaynaklandığını söyledi:
"Kayseri'de konser öncesi çok tatlı bir röportaj yaptık. 'Allah'ım yüzüne ne yaptın, şişmiş' diyorlar, dolgu falan yok, öyle bir şey yok. Evden çıkarken ki halim bu. Azıcık makyaj yapıyorum kendime. Orada dudak etrafına bir çerçeve çizdik ve birkaç da makyaj ile işlem yaptık. O yüzden öyle bir görüntü çıktı."
Ünlü şarkıcı, açıklamasının sonunda duruşunu net bir şekilde ortaya koydu ve bu tür iddialara karşı cesur bir yanıt verdi:
"Yüzüme bir şey yaptırmadım, ayrıca yaparım da yani."
Bengü'nün bu samimi ve net tavrı, sosyal medyada başlayan estetik tartışmalarına son noktayı koymuş oldu.