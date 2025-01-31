Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu
2020 yılında, 2015 Miss Kolombiya güzeli Madelein Lopez Camelo ile dünya evine giren şarkıcı ve söz yazarı Soner Kabadayı, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
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Soner Sarıkabadayı'nın 'Tarifi Zor' adlı şarkısının klibinde rol alan ve burada aşk yaşamaya başlayan Madelein Lopez Camelo ile Soner Sarıkabadayı, ikinci çocuğunu kucaklarına aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
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Hasan Matias adında bir oğulları olan ünlü çiftten Soner Sarıkabadayı, bugün müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.
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"CANIM OĞLUM ALİ GABRIEL"
Bir erkek çocuğu daha olan Sarıkabadayı, hastaneden yaptığı paylaşıma "Ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah'ıma şükürler olsun" notunu düştü.
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Ünlü şarkıcı oğlunun adını da "Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı" sözleriyle açıkladı.