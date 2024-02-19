Songül Öden'den doğum fotoğrafı: Ömrümün en güzel doğum günü hediyesi

Öden paylaşımına "Ömrümün en güzel doğum günü hediyesi...Yaklaşık 20 gündür tam zamanlı bir işe girdim. Güzel mesajlarınıza/aramalarına dönemiyorum bağışlayın. İyi dilekleriniz, armağanlarınız, yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Çevremde binlerce güzel insanla sarmalandığım için şükürler olsun" notunu düştü.