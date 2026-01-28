Songül Öden'in kızı Sone Larin 2 yaşına girdi: "Dünyadaki bütün iyilikler güzellikler etrafında olsun"

46 yaşındaki başarılı oyuncunun, kızıyla birlikte paylaştığı kareye düştüğü o anlamlı not, annelik şefkatinin en saf halini yansıtıyor:

"Bugün iki yaşındasın kadife kızım; ayakların biraz daha yere basıyor, ama kalbin hâlâ gökyüzünde. Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak... Ve zaman sen geldiğinden beri başka akıyor. Daha yavaş, daha gerçek, daha kalpten. Dünyadaki bütün iyilikler güzellikler etrafında olsun. Bize de; sağlıklı bir ömür diliyorum. Merhametimizle, sevgimizle ve şefkatimizle sana uzun zaman eşlik edebilmek için."