Songül Öden'in kızı Sone Larin 2 yaşına girdi: "Dünyadaki bütün iyilikler güzellikler etrafında olsun"
Oyuncu Songül Öden, anne olduktan sonra hayatının en özel anlarını paylaştığı kızı Sone Larin’in 2. yaşını, takipçilerini duygulandıran bir mesajla kutladı.
Türk sinema ve tiyatrosunun en zarif isimlerinden Songül Öden, anne olmanın getirdiği o derin ve naif değişimi, kızı Sone Larin’in 2. yaş günü vesilesiyle kaleme aldığı dokunaklı satırlara döktü.
2020 yılında Arman Bıçakçı ile kurduğu mutlu yuvayı 2024 yılında kızları Sone Larin ile taçlandıran çift, 27 Ocak günü gerçekleşen bu özel dönümü sevdikleriyle paylaştı.
46 yaşındaki başarılı oyuncunun, kızıyla birlikte paylaştığı kareye düştüğü o anlamlı not, annelik şefkatinin en saf halini yansıtıyor:
"Bugün iki yaşındasın kadife kızım; ayakların biraz daha yere basıyor, ama kalbin hâlâ gökyüzünde. Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak... Ve zaman sen geldiğinden beri başka akıyor. Daha yavaş, daha gerçek, daha kalpten. Dünyadaki bütün iyilikler güzellikler etrafında olsun. Bize de; sağlıklı bir ömür diliyorum. Merhametimizle, sevgimizle ve şefkatimizle sana uzun zaman eşlik edebilmek için."
Songül Öden'in paylaşımı, sadece bir doğum günü kutlaması değil, aynı zamanda bir annenin zamanın akışına ve hayatın gerçekliğine bakışını özetliyor. "Zamanın daha yavaş ve gerçek akması" vurgusuyla anneliğin hayatı sadeleştiren gücüne dikkat çeken oyuncu, kızı için dilediği "merhamet ve şefkat" temennileriyle takipçilerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı