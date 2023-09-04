Sophie Turner ile Joe Jonas boşanıyor

Dört yıl önce evlenen ve iki çocukları olan şarkıcı Joe Jonas ile oyuncu Sophie Turner’ın boşanmaya hazırlandığı ortaya çıktı. ABD medyasına konuşan çifte yakın kaynaklar çiftin son 6 aydır çok ciddi sorunlar yaşadığını ve şiddetli geçimsizlik yaşandığını duyurdu.

EN İYİ AVUKATLARLA GÖRÜŞÜLÜYOR

34 yaşındaki Jonas’ın 27 yaşındaki Turner’dan boşanmak için yasal süreci başlatmaya hazır olduğu belirtilirken bir kaynak, “Joe kendi geleceği için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyor” dedi. Joe Jonas’ın Los Angeles’taki iki avukatla görüştüğü ve bu avukatların bölgedeki en iyi boşanma avukatlarından olduğu belirtildi.

Son 3 aydır Jonas’ın çocuklarıyla ilgilendiği ve eşinin ise çocuklarıyla ilgilenmemesinin ciddi bir sorun yarattığı da öne sürüldü.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Tüm bu ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliklerini koruyan Jonas ile Turner'ın menajerleri de resmi bir açıklama yapmadı.