Sophie Turner, Joe Jonas’ın boşanma davası açtığını medyadan öğrendiğini söyledi

Son günlerde magazin gündeminde geniş yer alan Sophie Turner ve Joe Jonas ayrılığı ile ilgili birbirinden ilginç iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. İkilinin çocukların bakımı, velayeti gibi konularda anlaşamadıkları gibi ayrılık kararının da taraflardan biri tarafından verildiği iddia ediliyor.

Sosyal medyadan öğrenmiş

Magazin basınında yer alan son haberlere göre ise Game of Thrones’taki rolüyle yıldızını parlatan Sophie Turner, kocası Joe Jonas’ın boşanma davası açtığını medyadan öğrendi.

34 yaşındaki Jonas, eylül ayının başlarında Miami, Florida’da iki çocuğunun annesinden boşanmak için dava açtığında dünya çapında hayranlarını şoke etti. Ancak görünüşe göre bu karara, çiftin hayranları kadar Turner da şaşırdı.

Jonas iddiaları reddetti

Jonas bu iddiaları reddetti ve bir sözcü aracılığıyla şunları söyledi: “Sophie ile birçok görüşmeden sonra Joe, Florida’da boşanma işlemlerini başlattı, çünkü Florida dava için uygun bir yer. Sophie, Joe’nun boşanma davası açacağının farkındaydı.”

Ayrıca Turner’ın, Jonas’ı çocuklarının pasaportunu vermemekle suçlaması üzerine de Florida Mahkemesi’nin her iki ebeveynin de çocuklarını başka bir yere taşımasını kısıtlayan bir karar çıkardığı ve kararın Turner’a 6 Eylül’de tebliğ edildiği iddia edildi.

İki kızları var

Dört yıldır evli olan çiftin üç yaşında Willa ve bir yaşında DJ adında iki kızları var.

Mahkeme belgelerine göre; Turner, çiftin ayrılmadan önce çocuklarını İngiltere’de yeni bir eve taşıma planları yaptığını iddia ediyor. Belgede, “Tarafların ortak planı, anne ve çocukların, babanın grubunun Amerika Birleşik Devletleri turnesinin bir bölümünde baba ve geniş ailesine katılmaları ve ardından İngiltere’ye evlerine dönmeleriydi. Aile, İngiltere’de kiralık bir mülkte yaşamaya devam edecek ve ardından Aralık 2023’te tamamlanan İngiltere’deki yeni evlerine birlikte taşınacaktı” deniyor.

Turner’ın avukatı ise Jonas’ın boşanma davalarında çocuklarının son altı ay içinde nerede yaşadığına ilişkin yanlış bilgiler verdiğini iddia etti.

Ayrıca çocukların pek çok kişisel eşyasının çoktan İngiltere’ye gönderildiği belirtiliyor.

Ancak Turner, Jonas’ın İngiltere’ye dönüşlerini durdurmak için çocuklarının pasaportlarını vermediğini iddia etti.