Sosyal medya bu anı konuşuyordu! Burcu Esmersoy'dan Sinem Ünsal'a yaptığı hareket için açıklama
"Sinem Ünsal’ın ‘Yılın Televizyon Performansı’ ödülünü aldığı sırada Burcu Esmersoy’un yaptığı el hareketi sosyal medyada gündem olmuştu. Esmersoy, sosyal medyada gündem olan o görüntülerin yanlış anlaşıldığını belirterek yaşananlara açıklık getirdi.
ELLE Style Awards 2026 gecesinde, "Uzak Şehir" dizisindeki Alya Albora karakteriyle gönüllere taht kuran Sinem Ünsal rüzgarı esti. Başarılı performansıyla "Yılın Televizyon Performansı – Kadın" ödülüne layık görülen Ünsal, hem şıklığıyla hem de kazandığı başarıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Ancak törene, ödül anından ziyade Burcu Esmersoy ile yaşanan ve kameralara yansıyan o gizemli an damga vurdu. Sinem Ünsal sahnede ödülünü aldığı sırada, Burcu Esmersoy’un genç oyuncuya doğru yaptığı el hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kısa sürede viral olan görüntüler üzerine kimi takipçiler Esmersoy’un elbise düzelttiğini iddia ederken, kimileri de bunun bir "nazar savar" hamlesi olduğunu savundu.
Magazin gündemini meşgul eden bu görüntüler üzerine beklenen açıklama Burcu Esmersoy’dan geldi.
2. Sayfa programına konuşan ünlü sunucu, hareketinin tamamen hayranlık ve iyi niyet içerdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sinem’i çok beğeniyorum. Sevdiğim insanlara karşı 'maşallah' deme ve bu hareketi yapma alışkanlığım var. O gece sadece Sinem'e değil, birkaç kişiye daha yaptım. Her zaman söylediğim gibi; kız kardeşlik kazanacak." Esmersoy'un bu samimi sözleri, sosyal medyadaki spekülasyonlara da son noktayı koymuş oldu.