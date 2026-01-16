Sosyal medya bu anı konuşuyordu! Burcu Esmersoy'dan Sinem Ünsal'a yaptığı hareket için açıklama

2. Sayfa programına konuşan ünlü sunucu, hareketinin tamamen hayranlık ve iyi niyet içerdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sinem’i çok beğeniyorum. Sevdiğim insanlara karşı 'maşallah' deme ve bu hareketi yapma alışkanlığım var. O gece sadece Sinem'e değil, birkaç kişiye daha yaptım. Her zaman söylediğim gibi; kız kardeşlik kazanacak." Esmersoy'un bu samimi sözleri, sosyal medyadaki spekülasyonlara da son noktayı koymuş oldu.