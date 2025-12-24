Kamuoyunun yakından tanıdığı simalara dair yürütülen çok yönlü soruşturmalar, Türkiye gündemindeki yerini koruyor.

Medya, iş ve eğlence sektörünün önde gelen temsilcilerini odağına alan operasyon dizisi, yeni bulgularla genişlemeye devam ediyor.

EZGİ FINDIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Son olarak sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ÜÇ GÜN ÖNCE PARİS'TEYDİ

Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık, üç gün önce Fransa’dan paylaşım yapmıştı.

EZGİ FINDIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kariyerine makyaj sanatçısı olarak başlayan ve ardından influencer olarak yoluna devam eden Ezgi Fındık, YouTube kanalında paylaştığı makyaj içerikleriyle kısa sürede ün kazanmıştır.

Youtube ve Instagram’da büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Ezgi Fındık, Türkiye’nin en popüler makyaj vloggerları arasında gösterilmektedir.

1993 yılında Almanya’da dünyaya gelen Ezgi Fındık, ikiz kardeşi Eliz ile birlikte büyümüştür. Toplamda dört kız kardeşi olan Fındık’ın baba tarafı Giresunlu, anne tarafı ise Tekirdağlı Bulgar–Yunan göçmenidir. Çok dilli yapısıyla dikkat çeken Ezgi Fındık, Türkçe ve Almanca’yı ana dili seviyesinde konuşmakta bunun yanı sıra İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.