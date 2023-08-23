Sosyete nişanında skandal: Aldatıldığı fotoğrafları herkese gösterdi!

İtalya'nın Torino bölgesinde gerçekleşen nişan töreninde Massimo Segre, İtalyan sosyetesinin en önemli isimlerini davet etti. Massimo Segre, kız arkadaşı Cristina Seymandi ile nişanlanmak üzereyken, şaşkınlık yaratan bir olaya imza attı ve hem müstakbel eşini hem de davetlileri şoke eden bir konuşma yaptı.

HERKESİN ÖNÜNDE ALDATILDIĞINI AÇIKLADI

Torino’daki lüks villasında düzenlenen davette sahneye çıkan ve eline mikrofonu alan Segre, 47 yaşındaki sevgilisi Seymandi tarafından nasıl aldatıldığını açıkladı. Konuşmasının sonunda ise Segre, Seymandi ile evlilik planlarını rafa kaldırdığını söyleyerek ilişkisini bitirme kararı aldığını söyledi.

BAŞKA ADAMLARLA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ

Konuşmasına, “Ben Cristina’ya sevme özgürlüğü veriyorum. Özellikle de başka bir adama, bir avukata. Görünen o ki bana ona verdiği değerden daha fazlasını veriyormuş” ifadeleriyle başlayan Segre daha sonra tonunu da artırdı.

Segre, “Sevgili Cristina, ona duygusal ve cinsel olarak ne kadar aşık olduğunu biliyorum. Ondan önce de bir fabrikatörle ilişkin olduğunu biliyorum” dedi. 150 kişinin katıldığı davette hızını alamayan Segre, davetlilere, sevgilisinin başka adamlarla çekilmiş fotoğraflarını gösterdi.

SEYMANDİ ADETA ŞOKE OLDU!

Cristina Seymandi nişan töreninde romantik sözler beklerken Segre'nin bu konuşması adeta şok etkisi yarattı. Segre'nin sözleri sonrası konuklar adeta buz kesildi.

"BOYNUZLANDIM"

Ünlü milyoner konuşmasına, "Sevgili dostlarım, hepinizin önünde boynuzlanmış olmak beni sevindiriyor sanmayın ama Cristina 'kendi gerçeklerini' anlatmakta o kadar iyi ki, ayrılığımızı açıklamayı ona bırakamadım. Bu gece onu terk ediyorum. Bu sıradan bir sadakatsizlik hikayesi. Çok hayal kırıklığına uğradım, kalbim kırıldı. Günün sonunda kendimi suçluyorum. Eğer bir insanla yapacağınız evlilik sizi öz çocuklarınızla karşı karşıya getiriyorsa, o kişi sizi gerçek anlamda sizi sevmiyor demektir." şeklinde devam etti.

YASAK AŞKIYLA OLAN TATİLİN PARASINI DA ÖDEDİ

Sagre konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Sevgili Cristina, o çok sevgili avukatınla birlikte Mikonos'a git, onunla mutlu ol, biliyorsun her şeyin parası ödendi. Tıpkı avukat sevgilinin Vietnam gezinin parasını ödediği gibi. Ki o geziye her şeyi bilerek katılan kızının da bu planın bir parçası olması beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Yeni partnerinle size mutluluklar diliyorum. Hepinizden özür dilerim ve iyi geceler." İfadeleriyle konuşmasını bitirip sahneden inen Segre'nin bu açıklamaları büyük olay yarattı.