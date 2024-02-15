Spotify, Sevgililer Günü'nde en çok dinlenen şarkıları açıkladı

Geçen yılın Sevgililer Günü’nde Spotify’da Türkiye’nin en çok dinlediği şarkı, Semicenk ve Reynmen’den Yana Yana oldu. Yana Yana’yı, Mert Demir ve Mabel Matiz’in şarkısı Antidepresan takip etti. Listenin üçüncüsü BLOK3’ten AFFETMEM olurken, 2023’ün en çok dinlenen şarkılarında listenin zirvesini kimseye bırakmayan Simge’den Aşkın Olayım, Sevgililer Günü’nde en çok dinlenen dördüncü; Heijan ve Muti’den İmparator ise beşinci şarkı oldu.