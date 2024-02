Spotify, Sevgililer Günü'nde en çok dinlenen şarkıları açıkladı

2023 yılının 14 Şubat’ında tüm dünyada “Sevgililer Günü” kapsamında oluşturulan çalma listelerindeki en çok dinlenen şarkıların zirvesinde John Legend’ın en romantik hitlerinden olan All of Me dikkat çekti. Sevgililer Günü temalı çalma listelerinin en çok dinlenenlerinin ilk 10’unda Bruno Mars’tan Just the Way You Are ikinci olurken, üçüncülüğe yerleşen The Temptations’tan My Girl’ü, Ed Sheeran’ın Thinking out Loud ve Perfect adlı şarkıları dördüncü ve beşinci olarak takip etti.