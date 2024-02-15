Spotify, Sevgililer Günü'nde en çok dinlenen şarkıları açıkladı
Yılın aşka en çok atıfta bulunulan, Şubat ayının o en özel günü geldi. Tam olarak bugün, müzikseverler en çok hangi müzik türünü dinleyecek, hangi aşk şarkısına tutkuyla eşlik edecek henüz kestirmek zor ama Spotify, geçen yılın Sevgililer Günü’nün Ten çok dinlenen şarkılarını açıkladı.
Geçen yılın Sevgililer Günü’nde Spotify’da Türkiye’nin en çok dinlediği şarkı, Semicenk ve Reynmen’den Yana Yana oldu. Yana Yana’yı, Mert Demir ve Mabel Matiz’in şarkısı Antidepresan takip etti. Listenin üçüncüsü BLOK3’ten AFFETMEM olurken, 2023’ün en çok dinlenen şarkılarında listenin zirvesini kimseye bırakmayan Simge’den Aşkın Olayım, Sevgililer Günü’nde en çok dinlenen dördüncü; Heijan ve Muti’den İmparator ise beşinci şarkı oldu.
2023 yılının 14 Şubat’ında tüm dünyada “Sevgililer Günü” kapsamında oluşturulan çalma listelerindeki en çok dinlenen şarkıların zirvesinde John Legend’ın en romantik hitlerinden olan All of Me dikkat çekti. Sevgililer Günü temalı çalma listelerinin en çok dinlenenlerinin ilk 10’unda Bruno Mars’tan Just the Way You Are ikinci olurken, üçüncülüğe yerleşen The Temptations’tan My Girl’ü, Ed Sheeran’ın Thinking out Loud ve Perfect adlı şarkıları dördüncü ve beşinci olarak takip etti.
2023 yılında 14 Şubat günü Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:
Yana Yana - Semicenk, Reynmen
Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz
AFFETMEM - BLOK3
Aşkın Olayım - Simge
İmparator - Heijan, Muti
NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş
YOK MUYDU VAKTİN BANA? - Güneş
DACIA - Lvbel C5
VUR - BLOK3
Diyardan Diyara - cakal, Arem Ozguc, Arman Aydin
2023 yılında Sevgililer Günü çalma listelerinde dünyada en çok dinlene şarkılar:
All of Me - John Legend
Just the Way You Are - Bruno Mars
My Girl - The Temptations
Thinking out Loud - Ed Sheeran
Perfect - Ed Sheeran
I Will Always Love You - Whitney Houston
At Last - Etta James
Make You Feel My Love - Adele
Lover - Taylor Swift
a thousand years - Christina Perri