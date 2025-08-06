Star TV'nin yeni dizisi Çarpıntı'dan ilk fragman yayınlandı! İlk yorumlar geldi

Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı projeler arasında yer alan Çarpıntı dizisinden ilk fragman geldi. OGM Pictures imzası taşıyan dizi, geçtiğimiz günlerde sete çıkmıştı. Star ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Çarpıntı dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Burcu Alptekin oturuyor.

Çarpıntı dizisi konusu

Hayata tutunma mücadelesi, kesişen hayatlar ve sırlarla dolu bir aileyle izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak Çarpıntı; bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde hiç umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyacak.

Çarpıntı dizisi oyuncuları

Dizi Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu, Reşit Berker Enhoş gibi başarılı isimleri bir araya getiriyor.

Çarpıntı dizisi fragmanı

Diziden ilk fragman bugün paylaşıldı. Fragmanı izleyen izleyiciler sosyal medya hesaplarında bazı yorumlarda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları:

-Ferhunde yine Ferhunde. Sibel'in rolü çok güzel.

- Büyük iş

- Sibel Taşçıoğlu'nu abartmamız gerekiyor. Çıtayı hep yükseğe taşıyor.

- 13. bölümü göremez

- Bu sezona dama vurmasını bekliyorum.