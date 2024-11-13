Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler bugün başlıyor! Sahipsizler konusu ne, oyuncuları kimler?
Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler bugün izleyici karşısına çıkıyor. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Sahipsizler konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler adlı yeni dizi bugün Star Tv ekranında başlıyor.
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını yürüttüğü Sahipsizler dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.
Sahipsizler dizisi konusu
Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.
Sahipsizler dizisi oyuncuları
Star’ın merakla beklenen yeni dizisinin kadrosunda; Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer ve Sacide Taşaner ile Reha Özcan yer alıyor.