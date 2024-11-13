Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler bugün başlıyor! Sahipsizler konusu ne, oyuncuları kimler?

Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler bugün izleyici karşısına çıkıyor. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Sahipsizler konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...

Özge Çolak

Özge Çolak
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Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler bugün başlıyor! Sahipsizler konusu ne, oyuncuları kimler? - Resim : 1

Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler adlı yeni dizi bugün Star Tv ekranında başlıyor. 

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Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler bugün başlıyor! Sahipsizler konusu ne, oyuncuları kimler? - Resim : 2

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını yürüttüğü Sahipsizler dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. 

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Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler bugün başlıyor! Sahipsizler konusu ne, oyuncuları kimler? - Resim : 3

Sahipsizler dizisi konusu

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

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Star TV'nin yeni dizisi Sahipsizler bugün başlıyor! Sahipsizler konusu ne, oyuncuları kimler? - Resim : 4

Sahipsizler dizisi oyuncuları

Star’ın merakla beklenen yeni dizisinin kadrosunda; Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Zeynep Köse, Mert Tümer ve Sacide Taşaner ile Reha Özcan yer alıyor.