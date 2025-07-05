Star Wars'ın Amiral Piett'i Kenneth Colley hayatını kaybetti

Star Wars'ın Amiral Piett'i Kenneth Colley’nin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Kenneth Colley'nin menajeri Julian Owen, usta aktörün düşme sonucu kolundan yaralanıp hastaneye kaldırıldığını anımsattı ve burada yakalandığı koronavirüs sonrası zatürre geçirdiğini belirtti. Ünlü oyuncunun bu nedenle 87 yaşında yaşamını yitirdiği aktarıldı.

"EN İYİ KARAKTER OYUNCULARIMIZDAN BİRİYDİ"

Owen açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: