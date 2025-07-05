Star Wars'ın Amiral Piett'i Kenneth Colley hayatını kaybetti
‘Star Wars' film serisinde canlandırdığı Amiral Piett karakteriyle hafızalara kazınan İngiliz oyuncu Kenneth Colley’den acı haber geldi. 87 yaşındaki yıldız, hayatını kaybetti.
Star Wars'ın Amiral Piett'i Kenneth Colley’nin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.
Kenneth Colley'nin menajeri Julian Owen, usta aktörün düşme sonucu kolundan yaralanıp hastaneye kaldırıldığını anımsattı ve burada yakalandığı koronavirüs sonrası zatürre geçirdiğini belirtti. Ünlü oyuncunun bu nedenle 87 yaşında yaşamını yitirdiği aktarıldı.
"EN İYİ KARAKTER OYUNCULARIMIZDAN BİRİYDİ"
Owen açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
Ken Colley, 60 yıla yayılan kariyeriyle en iyi karakter oyuncularımızdan biriydi. Tiyatrodan sinemaya, televizyondan animasyon yapımlara kadar geniş bir yelpazede unutulmaz karakterlere hayat verdi.