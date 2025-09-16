Stephen Colbert, Emmy'de Türkiye ve 'estetik' esprisi yaptı

77. Emmy Ödülleri gecesine damgasını vuran açılışlardan biri, Stephen Colbert'dan geldi. Sahneye çıktığında uzun süre ayakta alkışlanan ünlü sunucu, programı 'The Late Show'un sona erecek olmasına gönderme yaptı. Colbert, 'işe alım' esprisiyle, yanında getirdiği ve haziran ayında 'müsait olacak' 200 kişilik ekibinden bahsetti.

Colbert, "Çünkü bu gece yanımda haziran ayında müsait olacak 200 nitelikli aday var" dedi.

"İSTANBUL'DAN DÖNDÜKTEN SONRA ONUN GİBİ OLACAĞIM"

Gençlik halinin görüldüğü fotoğrafla ilgili olarak sunucu, "Bir süredir vesikalık fotoğrafımı güncelleme fırsatım olmadı ama sanırım hâlâ işe yarıyor" dedi. Colbert, gençlik fotoğrafını gösterdi ve "İstanbul'dan döndükten sonra onun gibi olacağımdan eminim" şeklinde espri yaparak eliyle yüz gerdirme işareti yaptı. Ünlü sunucu, Türkiye'nin son dönemde dünya çapında bilinen plastik cerrahideki başarısına bir gönderme yaptı.