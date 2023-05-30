Succession dizisinin yıldızı Sarah Snook, ilk çocuğunu kucağına aldı

Succession"ın yıldızı Sarah Snook, ilk çocuğunu doğurduğunu açıkladı. Oldukça popüler olan Succession dizisinin son bölümü yayınlandı. Sarah Snook, diziyi izlerken bir poz paylaşarak bebeğinin müjdesini verdi.

Avustralyalı aktris, mutlu haberi Pazartesi günü dizinin sezon finalini izledikten sonra yeni doğmuş bebeği kucağına aldığı bir fotoğrafını paylaşarak Instagram aracılığıyla açıkladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sarah Snook (@sarah_snook)'in paylaştığı bir gönderi

Altyazıda, “Bu gösterinin benim için ne anlama geldiğini ifade etmek zor. Gitmem gereken yerler, birlikte çalışmam gereken muazzam yetenek… her şeyin bitmesi kalbimi kırıyor. Ama kalbimin kırılabilmesi için tüm anılarla, güzel zamanlarla, zorluklarla ve zaferlerle bu kadar dolu olması gerekiyordu… bu da beni minnettar kılıyor. Bir şovun bu çılgın macerasına katılmak için kutsanmış olmak, hiç şüphesiz zirveye çıkması zor olacak bir kariyer zirvesi olacak. Sezon boyunca herkesin sıkı çalışmasından çok, çok gururlu ve alçakgönüllüyüm: hepimiz birbirimiz için çıtayı yükselttik, sonra onu aştık ve her departmanda mükemmelleştik. Arkadaşlıklar, senaryolar, mekanlar, tek satırlıklar, sabahın erken saatleri, son dakika değişiklikleri, tüm inişler ve çıkışlar: Hepsini özleyeceğim. Bu şovun insanları yetenekli bir grup, ve onlarla birlikte çalıştığım için gurur duyuyorum, en çok özleyeceğim insanlar."

Oyuncu, popüler dizide yer alan herkese teşekkür ederek diziyi şöyle bitiriyor: "Hayatımı değiştiren bir şeyin son sezonunun son bölümünü az önce izledim. Ve şimdi, hayatım yeniden değişti."