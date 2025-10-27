Sude Burcu Öcal, günler sonra yaşadıklarını anlattı

Survivor'un sevilen isimlerinden Mert Öcal ile kendisinden 15 yaş küçük Sude Burcu 2022 yılında aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı. Survivor All Star 2022'ye aşklarıyla damga vuran Mert Öcal ve Sude Burcu, geçtiğimiz sene Eylül ayında ise dünyaevine girmişti.

Sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan ikili, bu sefer acı haberi sevenlerine duyurdu. Öcal ve Burcu, yıllardır besledikleri can dostları Maya'nın ölümüyle yıkıldı.

"MAYA BİZİM EVLADIMIZDI"

Burcu, ''Hayatımda bu kadar acı yaşadığımı hissetmedim, bilmiyorum. Maya bizim evladımızdı, her canlı gibi çok özeldi. Çok ani oldu kaybettik seni. Kalbim paramparça, umarım gittiğin yerde mutlusundur güzel kızım. Melek oldun her zaman öyleydin. Umarım acıların dinmiştir, bir daha asla acı çekme. Seni hep evimizin kapısından girdiğimizdeki heyecanınla hatırlayacağız. Sabah uyandığımda gördüğüm ilk yüz hep sendin. Akşam yatarken yastığımı paylaşırdık. Her anın çok güzeldi, çok. Keşke hiç bu son olmasaydı. Biz sensiz evi nasıl normalleştireceğiz bilmiyorum ama ben şimdiden seni çok özledim canımın içi kızım. Huzurla uyu. Seni çok ama çok seviyorum'' sözleriyle acısını dile getirdi.

''YAŞAMA ŞANSI YOKMUŞ''

Burcu, son Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Maya hiç yemek yememeye başladı onu şırınga ile beslemeye başladık. Ağızdan tedavi etmeye başlandı. Hiç iyi değildi. Günlük yaşamı değişti. Sürekli veterinere götürdük, kan değerlerine bakıldı. Kan değerleri yükseldikçe ağrı kesici yapıldı. Değerleri çok yüksek çıktı. Bütün değerleri böyle kırmızıydı. Maya ameliyata girdi. 10-12 saat bekledik. 3 kere kalbi durdu, gitti geldi. Serumlarla ayakta duruyordu. Pankreasından kitle alındı. Çok nadir bir tümör tespit edildi. Çok ani oldu bizim için. Ameliyattan çıksa belki de uyutmamız gerekecekti. Yaşama şansı yokmuş.''