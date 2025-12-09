Şüheda Erkoç, Miss Model of The World yarışmasında 6'ncı oldu

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen 2025 Miss Model of The World (Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması), 65 ülkenin katılımıyla Çin’in Shenzhen kentinde gerçekleştirildi.

Türkiye’yi, Ege adalarında yapılan 2. Miss Cruise güzellik yarışmasında kraliçe seçilen Şüheda Erkoç temsil etti.

"EN İYİ ULUSAL KOSTÜM"

Şüheda Erkoç, dünya finalini 6'ncı sırada tamamlarken 'En İyi Ulusal Kostüm' kategorisinde de birincilik elde etti.

Yarışmanın birincisi ise Çadlı model Fatime Rahama oldu.