Şükran Ovalı, kızı Mihran Ela ile birlikte tatil sezonunu açtı
Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren Şükran Ovalı, kızı Mihran Ela ile birlikte tatile gitti. Deniz ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, kızıyla birlikte poz verdi.
En son Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Yargı'da 'Savcı Derya' rolünü canlandıran Şükran Ovalı, kızı Mihran Ela ile tatil sezonunu açtı.
Kızı ile deniz ve güneşin keyfini çıkardı
Masmavi denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkaran 38 yaşındaki güzel, gün boyunca kızı Mihran Ela ile kumsalda oyunlar oynarken, mutluluğu yüzüne yansıdı. Ovalı, Ağustos ayında 5 yaşına girecek olan kızı Mihran Ela ile deniz kenarında pozlarını çiçek emojileri ile paylaştı.
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