Şükran Ovalı, kızı Mihran Ela ile birlikte tatil sezonunu açtı

En son Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Yargı'da 'Savcı Derya' rolünü canlandıran Şükran Ovalı, kızı Mihran Ela ile tatil sezonunu açtı.

Kızı ile deniz ve güneşin keyfini çıkardı

Masmavi denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkaran 38 yaşındaki güzel, gün boyunca kızı Mihran Ela ile kumsalda oyunlar oynarken, mutluluğu yüzüne yansıdı. Ovalı, Ağustos ayında 5 yaşına girecek olan kızı Mihran Ela ile deniz kenarında pozlarını çiçek emojileri ile paylaştı.