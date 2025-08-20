Şükran Ovalı kızını paylaştı: Hayatımda yaptığım en güzel şey

Şükran Ovalı, futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu Ağustos 2018'de Mihran Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevinci yaşamıştı.

40 yaşındaki oyuncunun mutlu evliliği devam ediyor. Sık sık aile pozlarını yayımlayan Ovalı, son olarak kızı Mihran Ela için yazdığı mesajla duygulandırdı.

"ŞU HAYATTA EN ÇOK SENİN ANNEN OLMAYI SEVDİM"

Kızının doğum gününü kutlayan ünlü isim; yaş günü mesajına ''İyi ki doğdun! Şu hayatta en çok senin annen olmayı sevdim! Hayatımda yaptığım en güzel şey sensin canım kızım. Yük olmadan gölgen olmaya devam.. Hayallerine şahitlik etmeyi nasip etsin Allah'ım. Bir ömür en çok seni hep en çok seni'' notunu düştü.