Şükrü Özyıldız: Seni hasta göreceğime, tabiat anayı tarumar ederim
Oyuncu Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya aşkı tam gaz devam ediyor. Aşıklar son olarak Instagram'dan birbirlerine yaptıkları yorumlarla gündeme geldi.
Geçtiğimiz gün hastalanan Sibil Çetinkaya'nın yardımına oyuncu sevgilisi Şükrü Özyıldız yetişti.
'BENİ KARIŞIMLARIYLA KENDİME GETİRİP...'
Sosyal medya hesabından Şükrü Özyıldız'ın elini tuttuğu bir kareyi paylaşan Çetinkaya; gönderisine şu notu yazdı: Anlık... After doktorum ve kaydırınca before doktorum Beni karışımlarıyla hastalıktan kendime getirip, çekime gitmemi sağlayan sevgilime teşekkürlerle...
'SENİ HASTA GÖRECEĞİME, TABİAT ANAYI TARUMAR EDERİM'
Şükrü Özyıldız, sevgilisinin bu paylaşımının altına; "Seni hasta göreceğime, tabiat anayı tarumar ederim" yorumunu yazdı. Fenomen isim ise bu yoruma; "Ahahah doktorum" mesajıyla yanıt verdi.