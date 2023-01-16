Şükrü Özyıldız ve Büşra Cebe çiftinden ilk fotoğraf

Şükrü Özyıldız, başrolünde yer aldığı 'Alice' müzikalindeki dansçı Huri Murphy ile ayrılığın ardından Büşra Cebe ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Özyıldız bir süredir meslektaşı Büşra Cebe ile aşk yaşıyor. Çift birlikteliklerini t ilk kez sosyal medya hesaplarına taşıdı.

AŞK POZU

Özyıldız, sevgilisiyle çekilen siyah-beyaz fotoğrafını kalp emojisiyle yayınladı. Cebe de aynı kareyi kendi hesabından paylaştı.

Özyıldız bir süredir meslektaşı Büşra Cebe ile aşk yaşıyor. Daha önce sosyal medya hesabından hiç fotoğraf paylaşmayan ikili, el ele görüntülenmişti.