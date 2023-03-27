Sunucu Diletta Leotta'dan ilk hamilelik pozu

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, hamile olduğunu duyurmuştu. Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Alman kaleci Loris Karius ile birlikte olan sunucu, sahilde poz verdi. Sunucu, kırmızı mayoyla karnının çıktığı kareyi, "Birlikte ilk tatil" yazdı.

"Yakında üç kişi olacağız"

Leotta, "Size bir şey söylememiz gerekiyor. Bunu bilmiyordunuz. Neşeden uçuyoruz. Biz ve karnım. Yakında üç kişi olacağız." ifadelerini kullanarak hamileliğini duyurmuştu.