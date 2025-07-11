Sunucu Kadir Ezildi gelini evinden aldığı anları paylaştı
Temizlik tutkusu ve sunduğu programlarla geniş kitlelerin sevgisini kazanan fenomen Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturduğu eşi Gamze Türkmen ile geleneksel düğün kutlamalarına devam ediyor. Dün akşam gösterişli bir kına gecesi yapan çift, bugün de geleneklere uygun şekilde gelin alma töreniyle heyecanlarını doruğa taşıdı.
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Temizlik programlarıyla tanınan ve sevilen sima Kadir Ezildi, özel hayatındaki mutlu anlarla da gündemde kalmaya devam ediyor.
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Ezildi, geçtiğimiz aylarda evlendiği Gamze Türkmen ile olan ilişkisinde nişan süreciyle de çok konuşulmuştu. Ezildi ve Türkmen çifti, hem Gamze Türkmen'in memleketi Erzurum'da hem de İstanbul'da ayrı ayrı nişan organizasyonları yaparak dikkat çekmişti. Fenomen Kadir Ezildi, bu gösterişli nişan süreci için tam 500 bin TL harcadığını açıklamıştı.
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5 Mayıs 2025'te Maltepe'de sade bir nikahla hayatını Gamze Türkmen ile birleştiren Ezildi, şimdi de büyük düğünleri için son hazırlıkları tamamladı.
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Çiftin düğün öncesi heyecanı, Türk geleneklerine uygun olarak bugün gerçekleştirilen gelin alma töreniyle zirveye ulaştı.