Sunucu Kadir Ezildi gelini evinden aldığı anları paylaştı

Ezildi, geçtiğimiz aylarda evlendiği Gamze Türkmen ile olan ilişkisinde nişan süreciyle de çok konuşulmuştu. Ezildi ve Türkmen çifti, hem Gamze Türkmen'in memleketi Erzurum'da hem de İstanbul'da ayrı ayrı nişan organizasyonları yaparak dikkat çekmişti. Fenomen Kadir Ezildi, bu gösterişli nişan süreci için tam 500 bin TL harcadığını açıklamıştı.