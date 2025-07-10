Sunucu Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’in kına gecesinden ilk kareler geldi
'Temizlik Avcıları''ve 'En Hamarat Benim' programlarının sunucusu Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile kına gecesi yaptı. Kadir Ezildi'nin kına gecesinden paylaştığı görüntülerde, eşi Gamze Türkmen ile karşılıklı göbek atıp oynadığı anlar sevenlerini coşturdu.
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"Temizlik Hastalığı" ile tanınan ve "En Hamarat Benim" programıyla geniş kitlelere ulaşan fenomen Kadir Ezildi, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü Gamze Türkmen ile nikah masasına oturarak hayatını birleştirmişti.
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Çift, düğün öncesi hem Erzurum'da hem de İstanbul'da gösterişli nişan törenleri düzenlemişti.
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Evlilikleri sonrası şimdi de düzenledikleri kına gecesiyle gündeme gelen Ezildi ve Türkmen çifti, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle çok konuşuldu.
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Kadir Ezildi'nin kına gecesinden paylaştığı görüntülerde, eşi Gamze Türkmen ile karşılıklı göbek atıp oynadığı anlar sevenlerini coşturdu.