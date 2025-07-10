Sunucu Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’in kına gecesinden ilk kareler geldi

'Temizlik Avcıları''ve 'En Hamarat Benim' programlarının sunucusu Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile kına gecesi yaptı. Kadir Ezildi'nin kına gecesinden paylaştığı görüntülerde, eşi Gamze Türkmen ile karşılıklı göbek atıp oynadığı anlar sevenlerini coşturdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 8
Sunucu Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’in kına gecesinden ilk kareler geldi - Resim : 1

"Temizlik Hastalığı" ile tanınan ve "En Hamarat Benim" programıyla geniş kitlelere ulaşan fenomen Kadir Ezildi, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü Gamze Türkmen ile nikah masasına oturarak hayatını birleştirmişti.

2 / 8
Sunucu Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’in kına gecesinden ilk kareler geldi - Resim : 2

Çift, düğün öncesi hem Erzurum'da hem de İstanbul'da gösterişli nişan törenleri düzenlemişti.

3 / 8
Sunucu Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’in kına gecesinden ilk kareler geldi - Resim : 3

Evlilikleri sonrası şimdi de düzenledikleri kına gecesiyle gündeme gelen Ezildi ve Türkmen çifti, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle çok konuşuldu.

4 / 8
Sunucu Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’in kına gecesinden ilk kareler geldi - Resim : 4

Kadir Ezildi'nin kına gecesinden paylaştığı görüntülerde, eşi Gamze Türkmen ile karşılıklı göbek atıp oynadığı anlar sevenlerini coşturdu.